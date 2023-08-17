Apple испугалась низкого спроса на iPhone 15

В преддверии презентации iPhone 15 компания Apple решила сократить план производства новых смартфонов на 2023 год. Об этом сообщает издание 9To5Mac, ссылаясь на аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу.

Изначально Apple планировала выпустить в 2023 году 83 млн iPhone 15, однако текущие планы ограничиваются тиражом в 77 млн устройств. Об этом изменении, по данным Пу, Apple недавно уведомила своих инвесторов.

Аналитик Haitong International Securities считает, что у снижения производственного плана есть две причины. Первая заключается в проблемах поставок комплектующих для новых iPhone. В частности, Apple не достает новых фотосенсоров от Sony, титановых каркасов, а также дисплеев с более тонкими рамками.

Вторая причина – падающий спрос на дорогие смартфоны. Пу без подробностей отметил, что Apple скорректировала свои планы из-за неких «проблем со спросом».