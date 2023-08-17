В преддверии ожидаемого запуска iPhone 15, известный инсайдер Ice Universe опубликовал три фотографии, предположительно, прототипа устройства из алюминия.

Отметим, что эти изображения дают представление о том, как может выглядеть iPhone 15 Pro. На них видно, что смартфон сохранит «динамический остров», в котором размещена фронтальная камера.

Данный элемент претерпел некоторые изменения, и теперь камера выглядит отдельно, напоминая восклицательный знак. Однако окончательная версия, вероятно, сохранит единый дизайн, аналогичный предыдущему поколению.

Рамки дисплея выглядят равномерно узкими со всех сторон, а края прототипа изящно закруглены для удобства удержания. Заметно, что девайс оснащён портом USB-C, что подтверждает ранние слухи о постепенном отказе Apple от порта Lightning.