Ученые пересадили генетически измененные почки свиньи человеку

Учёные успешно пересадили генетически модифицированные почки свиньи пациенту-человеку, демонстрируя, что они функционируют не менее недели без признаков отторжения.

Столь явный прорыв может помочь сократить списки пациентов, ожидающих пересадку органов.

Трансплантация органов часто является единственным выходом для пациентов с прогрессирующими заболеваниями. Однако недостаток доноров остаётся критической проблемой.

Ксенотрансплантация, или пересадка органов от животных к людям, рассматривается как возможное решение. В этом контексте свиньи считаются наиболее подходящими из-за размера их органов.

Чтобы минимизировать риск отторжения, учёные генетически модифицировали свиные органы, удалив определённые гены и вставив человеческие.

В рамках нового исследования, проведённого сотрудниками Университета Алабамы, 50-летний пациент с хроническим заболеванием почек получил две генетически модифицированные почки свиньи.