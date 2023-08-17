Xiaomi, один из ведущих производителей смартфонов в мире, недавно представил свой новый складной флагман Mix Fold 3.

Этот смартфон быстро привлёк внимание благодаря своим выдающимся характеристикам. Однако последние новости огорчили многих поклонников бренда за пределами Китая.

Глава PR-службы Xiaomi Даниэль Дежарле подтвердил в своем Twitter, что продажи Xiaomi Mix Fold 3 будут ограничены только родным для бренда рынком. Он написал: «Подтверждаю, что Xiaomi MIX Fold 3 будет доступен исключительно в материковом Китае».

Данное решение вызвало разочарование среди многих фанатов Xiaomi в других странах, которые выразили свою скорбь в комментариях к сообщению Дежарле.