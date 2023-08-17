Xiaomi отказалась выпускать складной смартфон Mix Fold 3 за пределами Китая
Xiaomi, один из ведущих производителей смартфонов в мире, недавно представил свой новый складной флагман Mix Fold 3.
Этот смартфон быстро привлёк внимание благодаря своим выдающимся характеристикам. Однако последние новости огорчили многих поклонников бренда за пределами Китая.
Глава PR-службы Xiaomi Даниэль Дежарле подтвердил в своем Twitter, что продажи Xiaomi Mix Fold 3 будут ограничены только родным для бренда рынком. Он написал: «Подтверждаю, что Xiaomi MIX Fold 3 будет доступен исключительно в материковом Китае».
Данное решение вызвало разочарование среди многих фанатов Xiaomi в других странах, которые выразили свою скорбь в комментариях к сообщению Дежарле.
Учитывая большой интерес к новому устройству за пределами Китая, причины такого решения Xiaomi пока остаются неясными.