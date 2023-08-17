В РФ запустят приложение-будильник, которое спишет деньги у проспавших

Волонтерский проект «Добро.РФ» запустит мобильное приложение «Добро.Будильник». Как сообщает газета «Ведомости», он будет автоматически списывать деньги со счета пользователя, если он проспит или отложит будильник.

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Как рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев на Всероссийском подростковом слете «Росподрос», средства будут автоматически отправляться на счет благотворительного фонда. Пользователю нужно будет привязать банковскую карту, установить сумму для списания, а также выбрать организацию, которой будут отправляться пожертвования.

«Даже если вы проспали, ваше утро стало добрым», — подчеркнул Метелев.

Списывать деньги будут автоматически, но не чаще раза в день.