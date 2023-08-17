Xiaomi начала продажи 50-дюймового телевизора Redmi за $184

Xiaomi выпустила на прилавки новый 50-дюймовый телевизор Redmi A50 2024.

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Его главная особенность, помимо технических характеристик, это цена — за новинку просят всего $184.

Телевизор обладает экраном с 4K разрешением (3840 x 2160 пикселей) и способен отображать более 10,7 млрд цветов. Экран выполнен в стильном металлическом дизайне, что придаёт устройству современный и элегантный вид.

Он также оснащён четырёхъядерным процессором A35, графическим процессором G31 MP2, 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ внутреннего хранилища. Также стоит отметить наличие двух 10-ваттных динамиков с усилением басов и поддержку беспроводной сети 2.4G.

Телевизор работает на операционной системе MIUI TV и поддерживает функции многозадачности, такие как возможность одновременного просмотра четырёх приложений.