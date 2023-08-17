Эксперт объяснил, чем опасна разблокировка смартфона отпечатком пальца

Использование сканера отпечатков пальца для разблокировки смартфона может быть чревато потерей личных данных. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на слова IT-эксперта и руководителя команды разработки суперприложения Gem Space Ваге Закаряна.

© Газета.ru

Закарян считает, что злоумышленники могут легко скопировать отпечаток нужного пальца и с помощью дубликата взломать смартфон, а далее и приложения, где настроена биометрическая аутентификация. Более того, по словам эксперта, смартфоны со старыми дактилоскопическими сканерами могут быть обмануты чужими отпечатками.

Вместе с тем, по словам Закаряна, сканер отпечатков является непрактичным инструментом разблокировки из-за восприимчивости к загрязнениям и царапинам. В случае подобной неполадки пользователю все равно придется вводить числовой код. При этом его легко забыть, если использовать только дактилоскопический датчик.