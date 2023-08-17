Эксперт объяснил, чем опасна разблокировка смартфона отпечатком пальца

Использование сканера отпечатков пальца для разблокировки смартфона может быть чревато потерей личных данных. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на слова IT-эксперта и руководителя команды разработки суперприложения Gem Space Ваге Закаряна.
Закарян считает, что злоумышленники могут легко скопировать отпечаток нужного пальца и с помощью дубликата взломать смартфон, а далее и приложения, где настроена биометрическая аутентификация. Более того, по словам эксперта, смартфоны со старыми дактилоскопическими сканерами могут быть обмануты чужими отпечатками.
Вместе с тем, по словам Закаряна, сканер отпечатков является непрактичным инструментом разблокировки из-за восприимчивости к загрязнениям и царапинам. В случае подобной неполадки пользователю все равно придется вводить числовой код. При этом его легко забыть, если использовать только дактилоскопический датчик.
«Лучше настроить систему так, чтобы через определенное время пароль нужно было вводить обязательно – так и пользователь его не забудет в неподходящий момент, и для злоумышленников это может стать дополнительным препятствием», – отметил эксперт.