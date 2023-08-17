Названа дата отстыковки Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в который входит российский космонавт Андрей Федяев, отстыкуется от Международной космической станции (МКС) не ранее 1 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Помимо Федяева, в экипаж миссии Crew-6 входят астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди. Ожидается, что Crew Dragon "отстыкуется от космической станции не ранее пятницы, 1 сентября, и приводнится у побережья штата Флорида".

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Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 стартовал к МКС 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На следующий день он пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента станции. Федяев стал вторым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре прошлого года на станцию в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина.

25 августа должен состояться запуск Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов. Вместе с ним в экипаж Crew-7 войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. В первой половине 2024 года, как ожидается, на орбитальную станцию в составе миссии Crew-8 отправится россиянин Александр Гребенкин.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на кораблях США. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию.