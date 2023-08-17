Опрос показал, в каких сферах россияне чаще всего используют нейросети

Нейросети в своей работе использовали 38% опрошенных россиян, чаще всего они нужны в сфере бухгалтерии и финансов, образовании и IT. Об этом говорится в исследовании рекрутинговой компании Get experts и коммуникационного агентства Comunica (имеется в распоряжении ТАСС).

Исследование проводилось в июле-августе этого года. В нем принял участие 1 061 респондент. Опрошенные работают в различных отраслях на разных позициях - от рядовых сотрудников до руководителей компаний.

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"Использовали ИИ в работе 38% респондентов. Почти половина тех, кто использует нейросети, работают в бухгалтерии и финансах (17%), сфере образования (17%) и IT (13%). Также среди них есть представители таких сфер, как маркетинг, коммуникации и digital (8%), юриспруденция (8%), производство и технология (8%), продажи, коммерция, развитие бизнеса (8%), управление персоналом (7%), медицинский отдел (7%), административный отдел (4%) и логистика и цепочки поставок (3%)", - говорится в результатах исследования.

Четверть тех, кто использует искусственный интеллект в работе, приходится на возраст 21-28 лет, большинство (66%) - 29-50 лет и 95 - старше 50 лет.

Опрос показал, что нейросети помогают решать как типовые задачи, так и необычные. Это сложные расчеты, создание изображений, их подбор для конкретной ситуации, написание текстов, кода, обработка и анализ больших массивов данных. Кроме того, искусственный интеллект может помочь в создании модели расположения органов новорожденного, описания сварочного аппарата, поиске аномалий и описании МРТ-снимков, разработке рекомендаций для пациентов в зависимости от их диагнозов, а также в поиске студентов с вероятностью отчисления.

В качестве причин использования нейросетей респонденты назвали желание облегчить свою работу, делегировав ИИ рутинные процессы, улучшить точность результатов, повторить успешный опыт других специалистов и не отставать от тренда (20%).