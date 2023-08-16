Магнитные бури сегодня, 16 августа: прогноз геомагнитной обстановки
И на Солнце бывают пятна. Так говорят те, кто хотят оправдать некоторые свои поступки. Но для метеочувствительных людей это далеко не фигура речи. Пятна на Солнце – не что иное как вспышки, которые влияют на геомагнитный фон Земли.
Прогноз геомагнитной обстановки на 16 августа – в материале «Рамблера».
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Геомагнитный фон 16 августа 2023 года
Если накануне солнечная активность была относительно низкой, то 16 августа она повысится на один бал и составит два балла уже к шести утра по московскому времени. А к трем часа дня активность повысится до трех баллов, после чего начнет постепенно снижаются, но до утра следующего дня продержится на уровне двух баллов.
На что влияют геомагнитные бури
- Вспышки на Солнце провоцируют геомагнитные возмущения на Земле. Изменения можно наблюдать и в атмосфере, например, помехи в распространении радиоволн.
- В пики солнечной активности происходят сильные колебания в магнитном поле Земли, что может вызывать сбои в работе навигационных систем, компасов и других магнитных приборов.
- Магнитные бури могут вызывать индукцию электрических токов в длинных электрических проводах и трансформаторах. Это может привести к повреждениям электроэнергетических систем, сбоям в работе электронной аппаратуры и потере электроэнергии.
- Вспышки на Солнце влияют также и на работу космических аппаратов, вызывая сбои в работе, в том числе потерю связи, повреждение электроники и снижение производительности.
- Некоторые исследования показывают, что геомагнитные бури воздействуют на нервную и сердечно-сосудистую систему человека.
Что нужно делать, чтобы пережить геомагнитную бурю
- Следить за прогнозом погоды. Метеосайты обычно указывают информацию о вспышках на Солнце и уровне геомагнитного фона на Земле.
- Снижать стресс всеми способами. Избегайте негативных эмоций, занимайтесь приятными делами, не забывайте о физкультуре, йоге и расслабляющих практиках.
- Вести здоровый образ жизни. Над этим стоит работать постоянно – питание, физическая активность, хороший сон, отдых – все это помогает укрепить иммунитет и противостоять многим негативным факторам.
- Снимать симптомы. Не отказывайтесь от лекарственных препаратов, если у вас болит голова или повысилось давление.
- В случае, если вы не можете справиться с симптомами, стоит обратиться к врачу, который назначит подходящее лечение.
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