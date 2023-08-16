Магнитные бури сегодня, 16 августа: прогноз геомагнитной обстановки

И на Солнце бывают пятна. Так говорят те, кто хотят оправдать некоторые свои поступки. Но для метеочувствительных людей это далеко не фигура речи. Пятна на Солнце – не что иное как вспышки, которые влияют на геомагнитный фон Земли.

© NASA/GSFC/SOHO/ESA

Прогноз геомагнитной обстановки на 16 августа – в материале «Рамблера».

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Геомагнитный фон 16 августа 2023 года

Если накануне солнечная активность была относительно низкой, то 16 августа она повысится на один бал и составит два балла уже к шести утра по московскому времени. А к трем часа дня активность повысится до трех баллов, после чего начнет постепенно снижаются, но до утра следующего дня продержится на уровне двух баллов.

На что влияют геомагнитные бури

Вспышки на Солнце провоцируют геомагнитные возмущения на Земле. Изменения можно наблюдать и в атмосфере, например, помехи в распространении радиоволн. В пики солнечной активности происходят сильные колебания в магнитном поле Земли, что может вызывать сбои в работе навигационных систем, компасов и других магнитных приборов. Магнитные бури могут вызывать индукцию электрических токов в длинных электрических проводах и трансформаторах. Это может привести к повреждениям электроэнергетических систем, сбоям в работе электронной аппаратуры и потере электроэнергии. Вспышки на Солнце влияют также и на работу космических аппаратов, вызывая сбои в работе, в том числе потерю связи, повреждение электроники и снижение производительности. Некоторые исследования показывают, что геомагнитные бури воздействуют на нервную и сердечно-сосудистую систему человека.

Что нужно делать, чтобы пережить геомагнитную бурю