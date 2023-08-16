На Аляске нашли место, которое "кишело динозаврами"

В США палеонтологи, работающие в национальном парке и заповеднике Денали, обнаружили крупнейший на Аляске участок со следами множества разнообразных динозавров.

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Исследование опубликовано в журнале Historical Biology, а коротко об открытии рассказывает Sci News. Крупнейший на Аляске участок со следами древних существ палеонтологи назвали "Колизеем". Этот палеонтологический объект был обнаружен совсем недавно, хотя он расположен на территории заповедника Денали. Сообщается, что участок содержит многочисленные следы орнитоподов, цератопсидов, а также крупных и мелких птиц и нептичьих тероподовых динозавров.

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Возраст отпечатков оценен исследователями примерно в 69,3 миллиона лет, то есть они относятся к меловому периоду. По сути, следы были оставлены незадолго до полного вымирания динозавров, вину за которое ученые возлагают на падение крупного астероида. Сообщается, что участок со следами сопоставим по размерам с площадью полутора футбольных полей. Ученых поразило обилие и разнообразие отпечатков, застывших в камне на десятки миллионов лет.

"Это не просто скальная поверхность одного уровня со следами на ней, - говорит доктор Дастин Стюарт, палеонтолог из Музея Севера и Университета Аляски в Фэрбенксе. - Это запечатленная в камне хронология. В Денали известны и другие участки с цепочками следов, но не такого значительного масштаба".

Ученые считают, что в меловой период нынешние скалы "Колизея" еще не были таковыми. Это была мягкая и плоская порода, расположенная, вероятно, на берегу водоема. Большое количество следов указывает на то, что здесь располагался водопой на крупной пойме. Когда тектонические плиты столкнулись и изогнулись, образовав Аляскинский хребет, некогда плоская поверхность "Колизея" сдвинулась вертикально, обнажив утесы, покрытые следами. Кстати, отпечатки древних существ сохранились очень хорошо. Кроме того, палеонтологи нашли окаменелые растения, остатки пыльцы того времени и свидетельства существования пресноводных моллюсков и беспозвоночных.

"Все эти маленькие подсказки позволили понять, как выглядела окружающая среда в целом, - продолжает доктор Стюарт. - Этот район был частью большой речной системы, соединявшей пруды и озера. Климат здесь был теплее, чем сегодня, он больше напоминал тихоокеанский северо-запад. В этом районе росли хвойные и лиственные деревья, имелся подлесок из папоротников".