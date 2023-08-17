LG открыла предзаказ на переносной монитор за $1000

Компания LG Electronics объявила во вторник, 15 августа, что StanbyMe Go, портативный светодиодный сенсорный монитор, доступен для предварительного заказа. Продажи новинки стартуют 28 августа этого года.

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Особенности

LG StanbyME Go представляет собой мультимедийный центр, упакованный в чемодан с ручкой. Кейс защищает экран при переноске и позволяет хранить устройство когда оно не используется.

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Портативный телевизор оснащён 27-дюймовый светодиодным экраном с разрешением 1080p (1920×1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. Поддерживается Dolby Vision. Благодаря шарниру устройство можно поднять, наклонить, повернуть в портретный режим.

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Внутрь чемодана встроен аккумулятор, которого смарт-дисплею хватит на 3 часа автономной работы. ТВ имеет вход HDMI, встроенные 4-канальные динамики мощностью 20 Вт, поддержку стереозвука Dolby Atmos, Wi-Fi, и Bluetooth.

Телевизор работает под управлением фирменной операционной системы LG webOS, а также поддерживает стандарт потоковой передачи данных Apple AirPlay. Сенсорный экран устройства можно использовать для игры в шахматы.

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