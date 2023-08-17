LG открыла предзаказ на переносной монитор за $1000

LG открыла предзаказ на переносной монитор StanbyMe Go за $1000
Компания LG Electronics объявила во вторник, 15 августа, что StanbyMe Go, портативный светодиодный сенсорный монитор, доступен для предварительного заказа. Продажи новинки стартуют 28 августа этого года.
Особенности
LG StanbyME Go представляет собой мультимедийный центр, упакованный в чемодан с ручкой. Кейс защищает экран при переноске и позволяет хранить устройство когда оно не используется.
Портативный телевизор оснащён 27-дюймовый светодиодным экраном с разрешением 1080p (1920×1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. Поддерживается Dolby Vision. Благодаря шарниру устройство можно поднять, наклонить, повернуть в портретный режим.
Внутрь чемодана встроен аккумулятор, которого смарт-дисплею хватит на 3 часа автономной работы. ТВ имеет вход HDMI, встроенные 4-канальные динамики мощностью 20 Вт, поддержку стереозвука Dolby Atmos, Wi-Fi, и Bluetooth.
Телевизор работает под управлением фирменной операционной системы LG webOS, а также поддерживает стандарт потоковой передачи данных Apple AirPlay. Сенсорный экран устройства можно использовать для игры в шахматы.
Цена
Стоимость LG StanbyME Go составляет $1000. Пользователи, которые оформят предварительный заказ до 27 августа, получат в подарок Bluetooth-динамик LG XBOOM 360 ($250).