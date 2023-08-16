Астрономы обнаружили планету горячее Солнца

Международная команда астрономов сообщила об открытии системы, состоящей из двух небесных тел. Одно из них представляет собой остывшую звезду, а второе - планету, похожую на Юпитер, температура на поверхности которой превосходит даже температуру Солнца.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Обнаруженная система расположена на расстоянии около 1400 световых лет от нас. Ученые называют ее самой экстремальной из всех известных систем с точки зрения температуры. Характеристики небесных объектов удалось изучить путем анализа спектроскопических данных, собранных Очень большим телескопом, расположенным в Чили.

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"Мы идентифицировали вращающийся вокруг звезды горячий объект, похожий на Юпитер, который является самым горячим из когда-либо найденных, - говорит ведущий автор исследования доктор Наама Халлакун. - Он примерно на 2000 градусов горячее, чем поверхность Солнца".

В отличие от других "теплых Юпитеров", обнаруженная планета к тому же оказалась очень большой по отношению к своей родительской звезде, вокруг которой она вращается. Расчеты показали, что эта звезда в 10 тысяч раз тусклее обычных звезд. Что касается планеты, то она относится к тому типу объектов, которые астрономы называют "несостоявшимися звездами". Такие небесные тела обладают одновременно характеристиками планет и звезд.

Обнаруженный раскаленный гигант вращается вокруг белого карлика. Когда-то это была солнцеподобная звезда, но она уже выработала все свое ядерное топливо и сбросила внешние покровы. Раскаленный же гигант представляет собой объект, классифицированный как коричневый карлик. Масса таких небесных тел находится в стадии, промежуточной между массой газового гиганта, такого как Юпитер, и небольшой звезды.

Коричневые карлики, в отличие от газовых гигантов, достаточно массивны, чтобы выдержать "притяжение" своих звезд-партнеров.

"Притяжение звезд может привести к тому, что объекты, подошедшие слишком близко, разорвутся на части, но этот коричневый карлик очень плотный, его масса в 80 раз превышает массу Юпитера, и он сжат до размеров Юпитера, - объясняет Халлакун. - Это позволило ему выжить в целости и сохранности и сформировать стабильную бинарную систему".