Tinder в России грозит крупный штраф

Протокол за повторный отказ локализовать персональные данные россиян получила компания Match Group, которая владеет сервисом знакомств Tinder. Об этом сообщили РИА Новости в 422-м судебном участке Таганского района Москвы.

В судебной инстанции уточнили, что компании грозит штраф до 18 млн рублей.

«К мировому судье <…> поступил административный материал, составленный за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей», — отметили в суде.

Протокол составлен в отношении Match Group LLC. Tinder перестал работать в России с конца июня. Мировой суд Москвы уже штрафовал компанию-владельца приложения для знакомств на 2 млн рублей.

16 августа стало известно, что Telegram может получить еще один штраф на 18 млн рублей также за повторный отказ локализовать данные россиян.