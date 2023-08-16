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Tinder может получить штраф на 18 млн рублей

Протокол за повторный отказ локализовать персональные данные россиян получила компания Match Group, которая владеет сервисом знакомств Tinder. Об этом сообщили РИА Новости в 422-м судебном участке Таганского района Москвы.

Tinder в России грозит крупный штраф
© globallookpress.com

В судебной инстанции уточнили, что компании грозит штраф до 18 млн рублей.

«К мировому судье <…> поступил административный материал, составленный за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей», — отметили в суде.

Протокол составлен в отношении Match Group LLC. Tinder перестал работать в России с конца июня. Мировой суд Москвы уже штрафовал компанию-владельца приложения для знакомств на 2 млн рублей.

16 августа стало известно, что Telegram может получить еще один штраф на 18 млн рублей также за повторный отказ локализовать данные россиян.

В конце июля суд оштрафовал сервис для прослушивания музыки Spotify на 500 тыс. рублей. Аналогичная статья КоАП РФ предусматривает ответственность за отказ оператора локализовать персональные данные пользователей приложения.

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