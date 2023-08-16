Найдена самая древняя во Вселенной галактика
Спектроскопическое исследование подтвердило возраст галактики Maisies («Мейси»), которая стала одной из самых ранних галактик во Вселенной. Как сообщает ScienceAlert, она развилась уже через 390 млн лет после Большого взрыва и была необычайно «населена» для того периода.
Глубокие снимки вселенной были получены с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб». На них эксперты обнаружили множество развитых галактик в те времена, когда вещество еще не должно было организоваться до высших по космическим меркам форм — звезд определенного класса и галактик.
Уточнить расстояние можно с помощью измерения красного смещения — оно представляет собой отставание света в расширяющейся Вселенной. Лучи в этом случаи уходят в красные и инфракрасные области. Таким образом, заглянуть в галактику можно лишь с помощью инфракрасного инструмента, однако фотометрия не дает точных результатов — для этого требуется спектральный анализ.
Первоначально красное смещение «Мейси» оценивалось как z14,3 — галактика наблюдалась на уровне 286 млн лет после Большого взрыва. Спектральный анализ определил истинное красное смещение как z11,4 — это 390 млн лет после Большого взрыва. И хоть галактика стала немного «моложе», для наблюдаемых времен она все равно невероятно полна космической жизни. Этот факт ученым еще предстоит осознать и проанализировать.
Еще один кандидат на одну из самых ранних галактик, CEERS-93316, оказался значительно моложе, чем предполагалось. Изначально величину красного смещения оценивали как z16,4 — это соответствует 250 млн лет после Большого взрыва. Однако спектральный анализ показал другое значение — z4,9. Это примерно 1,2 млрд лет после Большого взрыва.