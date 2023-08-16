Twitter начал замедлять переход на сайты с критикой приложения
Илон Маск, известный своей позицией сторонника свободы слова, был обвинен в препятствовании трафику из Twitter на сайты, которые выступали с критикой его социальной сети. X (ранее Twitter) замедляет скорость загрузки ссылок, ведущих на новостные сайты, такие как The New York Times, Reuters, и конкурирующие платформы.
Это замедление может повлиять на ранжирование в поисковых системах, что приведет к снижению видимости затронутых сайтов. Изначально проблема была отмечена на сайте Hacker News, где было показано, что пользователи не менее пяти секунд задерживались, прежде чем их перенаправляли на нужную ссылку.
Ранее, стремясь вернуть доверие рекламодателей, X представила новые «настройки чувствительности», позволяющие рекламодателям контролировать тип контента, который появляется рядом с их объявлениями.