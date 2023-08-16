Twitter начал замедлять переход на сайты с критикой приложения

Илон Маск, известный своей позицией сторонника свободы слова, был обвинен в препятствовании трафику из Twitter на сайты, которые выступали с критикой его социальной сети. X (ранее Twitter) замедляет скорость загрузки ссылок, ведущих на новостные сайты, такие как The New York Times, Reuters, и конкурирующие платформы.

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Это замедление может повлиять на ранжирование в поисковых системах, что приведет к снижению видимости затронутых сайтов. Изначально проблема была отмечена на сайте Hacker News, где было показано, что пользователи не менее пяти секунд задерживались, прежде чем их перенаправляли на нужную ссылку.