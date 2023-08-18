Автоматическая станция «Луна-25» в 09:20 мск штатно скорректировала окололунную орбиту. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.

«Коррекция прошла штатно, все бортовые системы «Луны-25» работают нормально, связь с ней устойчивая», — утверждается в сообщении.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».