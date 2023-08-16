Компания OnePlus выпустила бюджетный флагман с 1 ТБ памяти

Компания OnePlus провела презентацию субфлагманского смартфона Ace 2 Pro, который получил мощное железо и рекордный объем памяти. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

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Смартфон получил 6,74-дюймовый AMOLED-экран BOE Q9+ с 1,5K-разрешением и частотой обновления 120 Гц. Также заявлена частота ШИМ 2160 Гц и пиковая яркость 1600 нит. Дисплей Ace 2 Pro имеет специальный чип Pixelworks X7 для улучшения качества изображения, а также улучшенную отзывчивость сенсора во время дождя. Однако производитель не уточнил степень защищенности устройства от воды.

OnePlus Ace 2 Pro оснащается флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти в максимальной модификации.

Блок камер устройства представлен тремя сенсорами: основным Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и датчиком глубины с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 150 Вт. Для OnePlus Ace 2 Pro также заявлены стереодинамики, NFC-модуль, переключатель режимов звука и мощный вибромотор, как во флагмане OnePlus 11.