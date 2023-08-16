Компания OnePlus выпустила бюджетный флагман с 1 ТБ памяти
Компания OnePlus провела презентацию субфлагманского смартфона Ace 2 Pro, который получил мощное железо и рекордный объем памяти. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.
Смартфон получил 6,74-дюймовый AMOLED-экран BOE Q9+ с 1,5K-разрешением и частотой обновления 120 Гц. Также заявлена частота ШИМ 2160 Гц и пиковая яркость 1600 нит. Дисплей Ace 2 Pro имеет специальный чип Pixelworks X7 для улучшения качества изображения, а также улучшенную отзывчивость сенсора во время дождя. Однако производитель не уточнил степень защищенности устройства от воды.
OnePlus Ace 2 Pro оснащается флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти в максимальной модификации.
Блок камер устройства представлен тремя сенсорами: основным Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и датчиком глубины с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп.
Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 150 Вт. Для OnePlus Ace 2 Pro также заявлены стереодинамики, NFC-модуль, переключатель режимов звука и мощный вибромотор, как во флагмане OnePlus 11.
Стоимость OnePlus Ace 2 Pro в Китае начинается от 3 тыс. юаней (около 39,9 тыс. руб.) за версию 12/256 ГБ и достигает 4 тыс. юаней (около 53,2 тыс. руб.) за версию 24/1024 ГБ. Новинка доступна в зеленом и сером цветах, а также в специальном издании для фанатов игры Genshin Impact.