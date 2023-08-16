Первый полет космического корабля «Орел» перенесли

Первый беспилотный тестовый полет российского транспортного корабля нового поколения «Орел» перенесли с 2024-го на 2028 год. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников заявил, что первый полет «Орла» решили совместить с его стыковкой к станции, развертывание которой запланировано на 2028-й.

Запуск корабля планируют выполнить с космодрома Восточный, а грузовые корабли «Прогресс» будут запускаться к РОС с Байконура «с дальнейшим переводом на Восточный».

Кожевников рассказал, что в будущем на смену «Прогрессам» может прийти грузовой корабль на базе «Орла».

В феврале 2022 года в Роскосмосе заявили, что первый пуск перспективного пилотируемого корабля «Орел» запланирован на 2024-й.

Сообщалось, что в 2024 году должен состояться полет со стыковкой к Международной космической станции, а в 2025-м - пилотируемый полет на МКС на новом корабле.