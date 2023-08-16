В Австралии запустили систему хранения энергии на кремниевых кирпичах

Демонстрационный модуль по хранению тепловой энергии был введен в эксплуатацию австралийской компанией 1414 Degrees, передает 3DNews.

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В данном случае используются высокие тепловые свойства кремния для того, чтобы обслуживать высокотемпературные отрасли промышленности на основе безуглеродной энергетики.

«Экспериментальный модуль SiBox мощностью 1 МВт•ч накапливает тепло в запатентованных кирпичах SiBrick. Кремний плавится при температуре 1414 °C и обладает превосходной теплоёмкостью, что позволяет установке оперировать рабочими температурами на уровне 800 °C», - говорится в публикации.

Установка ранее прошла 32 цикла смены фаз. Она работала при температурах на выходе от 700 до 850 °C и обеспечивала непрерывную работу от 6 до 12 часов при каждой заданной температуре.