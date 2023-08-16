«Джеймс Уэбб» подтвердил открытие самой далекой во Вселенной звезды

Космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» подтвердила открытие самой далекой звезды во Вселенной — Earendel («Эарендиль»). Как сообщает пресс-служба NASA, ученым удалось оценить ее спектр и выяснить, что она является звездой B-типа.

© NASA, ESA, CSA, D. Coe

«Эарендиль» была открыта телескопом «Хаббл» в марте 2022 года. Ученым сильно повезло, поскольку на пути света звезды оказалось гравитационное возмущение, вызванное галактическим скоплением WHL0137-08. Эта складка пространства-времени сработала как линза и усилила свет в 4 тысяч раз.

Возможности «Уэбба», а именно инфракрасные чувствительность и спектральные анализаторы, позволили определить тип звезды и подтвердить удаленность от Земли. Сейчас она является первым небесным телом, которое обнаружено в пределах 1 млрд лет после Большого взрыва. Открытие дает надежду на открытие первых звезд во Вселенной — они должны состоять только из водорода и гелия. Пока ученым не удалось их найти.

«Эарендиль» имеет близкое к синему свечение. Она в два раза горячее и в миллион раз ярче Солнца, а ее масса больше в десятки раз. Как правило у таких крупных звезд есть компаньоны, что подтверждается наблюдениями — в свете найдены признаки более холодной и красной звезды.

Сейчас эксперты анализируют данные, чтобы установить более точное расстояние. Отмечается, что образованная скоплением WHL0137-08 гравитационная линза не исчерпывает свои возможности наблюдением лишь одной звезды. В область увеличения попали ранние шаровые скопления и области звездообразования — как молодые, так и более старые.