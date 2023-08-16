Китайская компания AGM выпустит «бронированную» раскладушку

Китайская компания AGM, специализирующаяся на производстве ударопрочных и защищенных смартфонов, опубликовала постер еще невышедшего складного устройства. Новинка под названием Flip получит прочный корпус, сообщает портал Gizmochina.

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На опубликованном изображении можно рассмотреть силуэт раскладушки и подпись на китайском языке, в которой говорится, что смартфон получит тройную защиту. По всей видимости, речь идет о защите от воды, пыли и падений. Однако, если первые два пункта встречались в складных устройствах, раскладушки в ударопрочных корпусах еще не были представлены ни одним производителем.

Не исключено, что на фотографии показан кнопочный телефон в форм-факторе раскладушки. На это может указывать то, что в ассортименте китайской компании уже имеются телефоны подобного типа. Кроме того, некоторые пользователи сети считают, что компания специально опубликовала постер с затемненным силуэтом устройства, чтобы нельзя было разглядеть — это смартфон с гибким дисплеем или обычный телефон.