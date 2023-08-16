«Роскосмос» показал цветное селфи автоматической станции «Луна-25»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала новое селфи автоматической станции «Луна-25». Цветной снимок выложили в Telegram-канале организации.

На кадре видна эмблема миссии с российским флагом и гербом. Сейчас станция находится на этапе перелета к спутнику Земли.

Напомним, что аппарат в составе с ракетой «Союз-2.1б» и разгонным блоком «Фрегат» стартовал с площадки 1С космодрома Восточный 11 августа в 2:10 мск. Пуск прошел в штатном режиме.

Предполагается, что уже сегодня, 16 августа, «Луна-25» выйдет на орбиту на высоте около 100 км, а 21 августа приземлится в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский. Основная цель миссии — исследования грунта спутника на наличие льда.