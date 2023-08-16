Ученые предложили способ предотвратить размножение комаров

Для того чтобы предотвратить размножение комаров, нужно отключить слух самцов насекомых. Такое предложение поступило от биологов из Королевского колледжа Лондона, которые изучили комаров Anopheles. Этот вид является разносчиком малярии и других заболеваний.

Как оказалось, самцы этих комаров ищут самок по слуху. Для того, чтобы лишить их слуха, необходимо воздействовать на ген рецепторов октопамина, который выполняет множество сигнальных функций в нервной системе разных животных.