Ученые изобрели стекло, которое прочнее обычного в несколько раз

Учеными из Университета штата Пенсильвания было разработано стекло LionGlass. Оно уникально тем, что способно выдерживать 10-кратные в сравнении с обычным стеклом нагрузки. Кроме того, его производят с пониженным уровнем выбросов углекислого газа, передает 3DNews.

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Специалистами были заменены карбонаты в составе смеси на оксид алюминия и оксиды железа, говорится в публикации. За счет этого снизилась температура плавления смеси на 300–400 °C. Также потребление энергии для плавки теперь можно сократить на 30%.

«Отсутствие карбонатов в смеси также сократило образование CO2 в ходе химической реакции, что в совокупности позволяет говорить о сокращении выбросов углекислого газа при производстве стекла LionGlass на 50 % и даже сильнее», - отмечается в сообщении.

Процесс остекления может упроститься. Среди других преимуществ – уменьшение затрат на производство.