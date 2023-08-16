«Яндекс» обновил свой браузер для планшетов

Компания «Яндекс» выпустила обновление своего браузера для планшетов на платформах iPadOS и Android, сделав акцент на повышении комфорта и продуктивности пользователей в сети.

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Новая версия «Яндекс Браузера» для планшетов на Android и iOS внесла ряд улучшений, направленных на оптимизацию работы с вкладками. Теперь пользователи могут создавать группы вкладок, аналогично функционалу, доступному в компьютерной версии. Эта возможность упростит переключение между страницами, позволит удобно организовывать вкладки по тематическим блокам.

Для удобства доступа к часто посещаемым сайтам в обновленной версии добавлены дополнительные настройки в панель «Табло». Пользователи могут добавлять плитки с нужными ресурсами, вводя адреса сайтов вручную или выбирая из популярных категорий.

Владельцы iPad, использующие внешние клавиатуры, получили дополнительную функциональность в виде клавиатурных шорткатов. Эти комбинации клавиш значительно ускоряют навигацию, позволяя выполнять разнообразные действия, такие как поиск на странице или закрытие вкладок, без лишних движений мыши. Для этого достаточно удерживать клавишу Cmd.

Для повышения удобства ввода адресов и запросов пользователи браузера на iPad будут получать релевантные подсказки в процессе набора. Это значительно ускорит формулирование необходимых запросов. Скоро эта функция также станет доступной для пользователей Android-планшетов.