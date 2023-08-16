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Bloomberg: Apple начала производство iPhone 15 в Индии на базе заводов Foxconn

Apple запустила сборку iPhone 15 на базе мощностей заводов тайваньской Foxconn в штате Тамилнад, следуя плану развития производства за пределами Китая. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple начала производство iPhone 15 в Индии на базе заводов Foxconn
© globallookpress.com

По его информации, устройства индийского производства будут поставлены уже через несколько недель после отгрузки первых партий из Китая, так как компания стремится быстро нарастить производство в стране. Apple запустила проект по диверсификации заводских мощностей в целях снижения рисков для цепочек поставок, находящихся под угрозой из-за растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, утверждает агентство. При этом Индия под руководством премьер-министра Нарендры Моди стремится наладить более тесные связи с США и стать высокотехнологичным производственным центром, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, раньше Apple производила в Индии лишь небольшую часть своей продукции, а местные заводы отставали от китайских предприятий на шесть-девять месяцев. Однако уже в марте 2022 года компания произвела в республике около 7% всех смартфонов и выразила намерение нарастить мощности для достижения паритета по срокам отгрузки. При этом масштабы сборки iPhone 15 в Индии во многом будут зависеть от поставок компонентов и скорости развития производственных линий на заводах Foxconn. Представители тайваньской корпорации заявляли, что сейчас около 65% всех предприятий компании расположены в континентальном Китае.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg сообщил, что компания Apple представит iPhone 15 в течение нескольких недель. Отличительными чертами новой модели станут новый процессор S9, увеличенная площадь экрана, титановый корпус у моделей линейки Pro и разъем USB-C вместо Lightning. По данным Forbes, цены на новое устройство в США стартуют от $799.

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