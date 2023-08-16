На дне озера в Турции найдены загадочные руины

Загадочные руины нашли на дне озера в Турции
Турецкие исследователи обнаружили следы древней деревни и кладбища на дне соленого озера Ван. Водоем является самым большим озером в Турции и вторым по величине на Ближнем Востоке, а также крупнейшим содовым озером в мире.
Во время погружения местные дайверы заметили объекты явно искусственного происхождения. Осмотр показал, что это остатки строений, выстроенных в улицы, и могилы с крестами и знаками исторического племени Кайи.
Исследования проводились в регионе между Ахлатом и Татваном. Древнее селение лежало на глубине 23 метров. Ученые пока не могут сказать, кому принадлежала деревня и когда именно жители ее покинули. Но они отметили, что изучение подобных находок позволяет раскрыть неизвестные подробности истории региона.
Площадь озера Ван составляет 3712 квадратных километра. В последние годы в бассейне озера отступило около трех метров воды. Это позволило археологам открыть множество руин древних цивилизаций, сообщает Arkeonews.
Ранее сообщалось, что на дне озера Ван заметили древнюю дорогу государства Урарту. Она поднялась из воды из-за обмеления водоема.