На дне озера в Турции найдены загадочные руины

Турецкие исследователи обнаружили следы древней деревни и кладбища на дне соленого озера Ван. Водоем является самым большим озером в Турции и вторым по величине на Ближнем Востоке, а также крупнейшим содовым озером в мире.

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Во время погружения местные дайверы заметили объекты явно искусственного происхождения. Осмотр показал, что это остатки строений, выстроенных в улицы, и могилы с крестами и знаками исторического племени Кайи.

Исследования проводились в регионе между Ахлатом и Татваном. Древнее селение лежало на глубине 23 метров. Ученые пока не могут сказать, кому принадлежала деревня и когда именно жители ее покинули. Но они отметили, что изучение подобных находок позволяет раскрыть неизвестные подробности истории региона.

Площадь озера Ван составляет 3712 квадратных километра. В последние годы в бассейне озера отступило около трех метров воды. Это позволило археологам открыть множество руин древних цивилизаций, сообщает Arkeonews.