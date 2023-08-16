X сделает TweetDeck платным сервисом

Многие пользователи X утверждают, что при попытке загрузить TweetDeck видят страницу продаж Premium. При этом такие изменения пока доступны не всем, однако, как пишет The Verge, "это только вопрос времени".

Напомним, что TweetDeck представляет собой кроссплатформенное приложение, с помощью которого можно управлять X. Кроме того, здесь есть функции поддержки нескольких аккаунтов и настраиваемых лент, что делает сервис удобным инструментом, в частности, для маркетологов и журналистов.