Миллионы умных часов Google оставят без удобной функции

Умные часы под управлением операционной системы Wear OS 2 в ближайшее время лишатся поддержки голосового помощника — «Google Ассистента». Об этом сообщает портал 9to5google.

В коде мобильного приложения Wear OS by Google, используемого для синхронизации смартфона с часами, была обнаружена строчка кода, в котором говорится о прекращении поддержки.

«Поддержка «Google Ассистента» на этих часах скоро заканчивается. Пожалуйста, смените часы на более актуальные с поддержкой «Google Ассистента» и под управлением Wear OS 3 или более поздней версии», — говорится в коде.

Отсутствие голосового ассистента на часах может означать, что пользователь потеряет возможность запускать с его помощью таймер, устанавливать будильник и напоминания, управлять умным домом и обращаться к помощнику с вопросами о погоде и другими.

Под управлением Wear OS 2 работают миллионы умных часов, основная часть которых вышла всего в 2020 и 2021 годах.