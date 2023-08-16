Созданы имитирующие растения фотоэлектрические листья

Ученые Имперского колледжа Лондона разработали фотоэлектрические панели, которые более эффективно преобразуют солнечную энергию в электрическую за счет имитации структуры растительного листа. Это устройство способно к транспирации и отводит излишки тепла от фотогальванического элемента с помощью воды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Искусственные фотоэлектрические листья (PV-листья) имитируют процесс транспирации — движение воды через органы и ткани растений и ее испарение через листья и стебли. Небольшое количество воды, попадающее в живые листья, используется для нужд фотосинтеза, однако у транспирации есть и другие функции, включая охлаждение листьев, транспорт минеральных веществ и регуляцию осмотического давления в клетках. Деревья способны перемещать воду из почвы к кроне на десятки метров в высоту, и бионические устройства, работающие по тому же принципу, позволяют обойтись без наносов, потребляющих дополнительную энергию.

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Исследователи создали биомиметическую транспирационную структуру, состоящую из бамбуковых волокон и гидрогеля для имитации сосудистых пучков и клеток листа, которая заставляет воду пассивно течь из резервуара к солнечному элементу.

Эксперименты показали, что PV-лист может генерировать на 10 процентов больше электроэнергии по сравнению с обычными солнечными панелями, которые теряют до 70 процентов поступающей солнечной энергии в окружающую среду. Это происходит за счет охлаждения фотогальванического элемента примерно на 26 градусов Цельсия при освещенности 1000 ватт на квадратный метр.