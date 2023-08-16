В Новгородской области построят завод солнечных батарей для Роскосмоса

В Роскосмосе рассказали о договоренности построить в Новгородской области завод по производству солнечных батарей для космических аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соглашение о строительстве завода подписали власти Новгородской области и предприятие Роскосмоса НПП «Квант».

Губернатор региона Андрей Никитин рассказал, что новое предприятие будет производить не только солнечные батареи, но и аккумуляторы для космических станций.

«[НПП «Квант»] это завод-однофамилец нашего «Кванта». <…> И МКС, и спутники летают, используя их способы сохранения энергии и зарядки. Роскосмос планирует развивать это направление», - подчеркнул глава региона.

Проект планируют реализовать на площадке особой экономической зоны «Новгородская».