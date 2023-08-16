У близкой экзопланеты обнаружили истечение гелия из атмосферы

Астрономы Чикагского университета сообщили об обнаружении гелия, истекающего из атмосферы близкой к Солнечной системе экзопланеты класса мини-нептун TOI-2134 b. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

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Известно, что диссипация атмосферы, при которой атмосферный газ преодолевает гравитацию планеты и рассеивается в космосе, происходит у нескольких экзопланет, включая горячие юпитеры и менее массивные мини-нептуны и суперземли. Хотя на планетах с массой Юпитера скорость диссипации обычно не так велика, чтобы повлиять на их эволюцию, у планет меньшей массы потеря атмосферы может иметь большое значение.

У водородно-гелиевых планет диссипация происходит за счет гидродинамических процессов в атмосфере, которые подпитываются излучением от родительской звезды. Это заставляет относительно тяжелые атомы выбрасываться из атмосферы из-за многочисленных столкновений с более легкими атомами.