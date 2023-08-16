Разработчик ChatGPT тестирует ИИ-системы для модерации контента

Оператор чат-бота ChatGPT — американская компания OpenAI — тестирует системы по модерации и маркировке контента на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании.

По его словам, нейросеть GPT-4, на основе которой работает ChatGPT, в том числе справляется с задачей фильтрации и удаления сообщений, что позволяет использовать её при модерации контента. Как подчеркнул представитель OpenAI, нейросеть может «выполнить шестимесячную работу всего за день».

Однако в компании считают, что процесс модерации не стоит автоматизировать полностью, поскольку «использование технологии для интерпретации нюансов человеческого письма может оказаться сложной задачей» для нейросети. Вместо этого OpenAI предложила использовать ИИ, чтобы разгрузить рабочий день сотрудников «для решения более сложных задач модерации».

Как пишет Bloomberg, многие компании, включая Meta (признана экстремистской и террористической организацией в России), используют технологии на базе ИИ для помощи сотрудникам в модерации контента.