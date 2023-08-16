Российская станция «Луна-25» преодолела большую часть пути к Луне

Первая в истории современной России межпланетная станция «Луна-25» преодолела большую часть до Луны и теперь находится на 50 км ближе к ней, чем индийский аппарат «Чандраян-3». Его запустили месяц назад, сообщил РИА Новости источник.

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Напомним, «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный на прошлой неделе. В среду, 16 августа, он выйдет на окололунную орбиту. Спустя три дня кругового полета вокруг спутника Земли, российский аппарат полетит обратно. Его посадка ожидается 21 августа.