Российская станция «Луна-25» преодолела большую часть пути к Луне

Российская станция «Луна-25» преодолела большую часть пути к спутнику Земли
Первая в истории современной России межпланетная станция «Луна-25» преодолела большую часть до Луны и теперь находится на 50 км ближе к ней, чем индийский аппарат «Чандраян-3». Его запустили месяц назад, сообщил РИА Новости источник.
Напомним, «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный на прошлой неделе. В среду, 16 августа, он выйдет на окололунную орбиту. Спустя три дня кругового полета вокруг спутника Земли, российский аппарат полетит обратно. Его посадка ожидается 21 августа.
Ранее эксперт заявил, что Россия обладает всеми возможностями для освоения Луны.