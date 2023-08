Ученым удалось по сигналам из мозга «воспроизвести» прослушанную песню

Исследователи решили применить эти данные, чтобы декодировать музыку. Добровольцам было предложено прослушать знаменитую композицию группы Pink Floyd под названием Another Brick in the Wall (альбом The Wall). Ученые проследили за переменами в активности разных участков нервной системы, в том числе верхней височной извилины, которая отвечает за обработку речи.