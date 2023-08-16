Новый Xiaomi Redmi K60 Ultra установил сразу несколько рекордов продаж

Смартфон Redmi K60 Ultra от Xiaomi, также известный как Redmi K60 Extreme Edition, поступил в продажу в Китае и моментально стал суперхитом, устанавливая рекорды.

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В первые 5 минут после начала продаж было реализовано более 220 000 устройств. Этот показатель стал новым рекордом для смартфонов серии Ultra. Кроме того, Redmi K60 Ultra побил соответствующие рекорды в магазинах JD.com и Tmall в своём ценовом диапазоне.

Стоимость базовой версии смартфона, оснащённой 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя составляет $360. Топовая модель с 24 ГБ RAM и 1 ТБ хранилища будет доступна с 22 августа по цене $495.

Напомним, что смартфон работает на базе процессора Dimensity 9200+ и имеет 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц.