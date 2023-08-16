Honor выпустит самый дешевый складной смартфон в Китае

Компания Honor активно работает над созданием нескольких складных смартфонов. Недавно был представлен Honor Magic V2 на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2.

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Однако, по слухам, до конца года компания может представить ещё две модели: Honor Magic V Slim и Honor Magic V2 Lite.

Что касается Honor Magic V2 Lite, то до анонса Honor Magic V2 ходили слухи о том, что устройство будет доступно в двух вариантах чипсета.

Но по итогу была представлена только версия на Snapdragon 8 Gen 2. Тем не менее, китайский инсайдер подтвердил существование модели Magic V2 Lite на базе Snapdragon 8+ Gen 1.

Другие характеристики устройства пока неизвестны. Однако слово Lite в названии указывает на то, что это устройство будет позиционироваться как бюджетный вариант Magic V2.