Xiaomi анонсировала недорогой планшет Redmi Pad SE

Компания Xiaomi анонсировала новый планшет из линейки Redmi — Redmi Pad SE.

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Основными преимуществами устройства стали высококачественный экран, продвинутая акустическая система и наличие 3,5 мм аудиоразъёма для проводных наушников.

У планшета 11-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления до 90 Гц. Он также сертифицирован по стандартам TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free, что обеспечивает комфортное использование в любое время суток.

GSMArena

Устройство работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 680 и предлагается в трёх вариантах: 4/128 ГБ за $218, 6/128 ГБ за $229 и 8/128 ГБ за $272.

Из прочего стоит отметить, что Redmi Pad SE оснащён аккумулятором на 8000 мАч, 8-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.