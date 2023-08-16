Названо место на Земле, где 2 млн лет не было дождей

Когда речь идёт о самых сухих местах на Земле, многие представляют себе жаркие пустыни, такие как Сахара. Однако настоящий рекордсмен по сухости находится в неожиданном месте — в Антарктиде.

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Самым сухим регионом Антарктиды являются так называемые Сухие долины. Этот район площадью 4800 квадратных километров не видел дождя уже около 2 млн лет.

Отсутствие воды в данном регионе объясняется окружающими горами, которые блокируют проникновение влаги. Кроме того, через долины проходят катабатические ветры со скоростью до 320 км/ч, которые испаряют и уносят с собой оставшуюся влагу.