Сменилась самая продаваемая модель iPhone в мире

«Согласно последнему отчету о продажах OLED-дисплеев за второй квартал 2023 года, менее дорогой iPhone 14 фактически занял самую высокую долю мирового рынка, чем iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, став самым продаваемым телефоном за этот период», — говорится в исследовании.