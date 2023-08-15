Сменилась самая продаваемая модель iPhone в мире
iPhone 14 стал самым продаваемым телефоном во втором квартале 2023 года, обогнав Pro-версии модели от Apple. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на статистику Display Supply Chain Consultants.
«Согласно последнему отчету о продажах OLED-дисплеев за второй квартал 2023 года, менее дорогой iPhone 14 фактически занял самую высокую долю мирового рынка, чем iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, став самым продаваемым телефоном за этот период», — говорится в исследовании.
Доля выручки от него за указанный период составила 15,3%. На втором месте по продажам во II квартале 2023 года оказался iPhone 13 — 11,1%. За ним следует iPhone 14 Pro Max (10,7%) и iPhone 14 Pro (9,2%). Пятерку лидеров по продажам закрыл Samsung S23 Ultra (5,2%).
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