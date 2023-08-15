Xiaomi выпустила робособаку CyberDog 2

Китайская компания Xiaomi выпустила роботизированную собаку CyberDog 2. Об этом сообщает издание PhoneArena.

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Новая робособака стала преемником Xiaomi CyberDog, которую корпорация представила в 2021 году. Второе поколение робота получило четыре лапы, несколько камер, сенсоров и микрофонов. В компании отметили, что CyberDog 2 отличается улучшенным интеллектом и «реалистичным» поведением.

Робот оснащен микроприводом Xiaomi CyberGear, который позволяет собаке выполнять сложные маневры — например, прыжки и сальто назад. Также робопес может приземлиться на четыре лапы при падении с высоты. Устройством можно управлять жестами, голосом и с помощью приложения.

Информация о «настроении» робопса, зарядке батареи и прочие данные отображаются на «морде», которая представляет собой сенсорный дисплей. Программное обеспечение CyberDog 2 основано на открытом исходном коде. Стоимость робопса составляет 12 999 юаней, или около 175 тысяч рублей.