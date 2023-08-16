Новые процессоры AMD стали эксклюзивом ноутбука Lenovo Yoga Air 14s

AMD представила специальную версию своего процессора Phoenix APU под названием Ryzen 7040S, который в настоящее время используется эксклюзивно одним производителем ноутбуков — Lenovo.

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Новейшее устройство бренда, Lenovo Yoga Air 14S, представляет собой тонкий и лёгкий ноутбук, работающий на базе процессоров AMD Ryzen 7040S.

В рамках платформы Yoga Slim пользователи могут выбирать между чипами Ryzen 5 7640S и Ryzen 7 7840S.

Эти CPU имеют характеристики, аналогичные серии 7040U, но с индивидуальными модификациями, специально разработанными для Lenovo. Хотя полные характеристики моделей 7640S и 7840S пока недоступны на сайте AMD, первоначальная информация указывает на то, что их тактовые частоты идентичны.