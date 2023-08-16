На Android-смартфонах научились запускать ПК-игры

Владельцы производительных Android-устройств теперь могут наслаждаться играми для ПК прямо на своих смартфонах и планшетах.

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Автор популярного YouTube-канала ETA PRIME продемонстрировал успешный запуск таких игр, как Fallout 3, Oblivion и CupHead на Android-планшете.

Всё это стало возможным благодаря утилите Winlator — эмулятору Windows (x86_64) на базе Wine. Список игр, которые можно запустить с помощью данного софта, продолжает расти.

Разработчики Winlator также показали успешный запуск Deus Ex Human Revolution и Mass Effect 2. И несмотря на то, что утилита всё ещё находится на стадии тестирования, производительность игр остаётся на приемлемом уровне.

Важно отметить, что нет строгих требований для использования Winlator. Однако, чем мощнее устройство, тем выше будет FPS в играх.