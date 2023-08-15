Xiaomi представила самый тонкий складной смартфон

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала выход складного смартфона нового поколения. Об этом сообщает издание GSM Arena.

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По словам представителей компании, Mix Fold 3 является самым тонким складным аппаратом на рынке. В разложенном состоянии толщина корпуса составляет 5,26 миллиметра, в сложенном — 10,89 миллиметра. Чтобы добиться такого результата, инженеры фирмы разработали новый шарнир. Экран устройства можно разворачивать на 135 градусов.

Mix Fold 3 имеет два OLED-дисплея: основной экран LTPO имеет диагональ 8,03 дюйма и разрешение 2160х1920 пикселей, внешний LTPO-дисплей получил 6,56-дюймовую диагональ с защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и пиковой яркостью 2560 нит.

Девайс оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, имеет от 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена камера с четырьмя объективами разрешением 50, 12, 10 и 10 мегапикселей. Смартфон вышел с аккумулятором емкостью 4800 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядкой 67 ватт, MIUI 14 на базе Android 13.

Стоимость базовой версии Mix Fold 3 обойдется в 8999 юаней, или около 121 тысячи рублей. Топовая модель, имеющая 16 гигабайт оперативной памяти, оценена в 10 999 юаней, или около 147 тысяч рублей.