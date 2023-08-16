В России запатентовали сверхточный чип для обнаружения утечек газа

Российские учёные запатентовали сверхчувствительный газоанализатор, который находит частицы газа в самой их малой концентрации.

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Учёные из Пензенского государственного университета (ПГУ), совместно с коллегами из Саратова создали новый чип, который может обнаруживать 10 различных газовых молекул в 1 млрд частиц воздуха. Он представляет собой мультисенсорную систему и может отличить газы, такие как метанол, этанол, изопропанол, бутанол и аммиак. Это новшество поможет просто и точно определять состав воздуха, что имеет большое значение в различных областях.

Сейчас для обнаружения газов используются полупроводниковые газовые сенсоры, но они не всегда точно определяют вид газа. Новый чип предлагает решение этой проблемы через мультисенсорные системы, включающие много элементов, каждый из которых реагирует на конкретный газ. Такая система обрабатывает сигналы каждого элемента, что даёт информацию о составе газовой смеси.