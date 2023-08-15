Microsoft отказалась от культового шрифта спустя 16 лет

Компания Microsoft заявила, что с сентября сменит шрифт по умолчанию для офисных приложений в сборнике Office — спустя 16 лет вместо Calibri будет установлен шрифт Aptos. Об этом сообщает The Verge.

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Также в программах будет использоваться новая тема. Шрифт будет изменен впервые с 2007 года и затронет такие приложения, как Word, Outlook, Excel, и PowerPoint.

В прошлом Aptos был известен как Bierstadt, и его среди пяти предложенных кандидатов на смену Calibri выбрали еще в 2021 году. В компании заверили, что новый шрифт будет лучше сочетаться с новой темой для программ.

В Microsoft уверены, что новая тема улучшит контрастность и читаемость документов. Наиболее ощутимым изменением станет замена желтого цвета на темно-зеленый, а также одного из светло-голубых цветов на темно-бирюзовый.