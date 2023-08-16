Представлена революционная теория обитаемости планет

Группа астрофизиков из Университета Бордо и астрономической обсерватории Университета Женевы представила новое исследование, которое опровергает общепринятую теорию обитаемости планет. Авторы работы считают, что некоторые экзопланеты, вращающиеся вокруг красных карликов, могут быть пригодны для жизни.

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Краткий отчет об открытии приводит Phys.org, а полностью исследование можно найти в журнале Nature. Общепринятая теория гласит, что большинство экзопланет, вращающихся вокруг красных карликов и некоторых других звезд, непригодны для поддержания на своей поверхности воды в жидком виде. Следовательно, они не обладают условиями, необходимыми для существования жизни, по крайней мере, в той форме, которая известна нам.

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Эта теория также предполагает, что на указанных планетах на ранней стадии существования, когда их звезды еще были более горячими, вода, вырывавшаяся наружу из горных пород, попросту испарялась и улетучивалась в атмосферу, а затем бесследно рассеивалась в космосе. Иными словами, такие планеты слишком засушливы для того, чтобы там могла существовать жизнь.

Однако в новой работе международная исследовательская группа поставила под сомнение указанные "нормы" и представила революционную теорию. Она полностью переворачивает наше представление об указанных выше экзопланетах. Согласно новой теории, некоторые планеты, вращающиеся вокруг красных карликов, не обязательно должны были стать такими раскаленными и засушливыми, как предполагает общепринятая теория. Это означает, что на стадии их формирования вода могла сохраняться в коре. Далее, как предполагает новая теория, вода могла быть выброшена в атмосферу в результате вулканической активности, причем эта вода не улетучилась в космос, а позднее, когда планета остыла, конденсировалась и образовала океаны.

Как объясняют авторы работы, причина, по которой планета может не стать такой горячей, как предполагалось до сих пор, заключается в тепловом излучении. Данная величина не учитывалась в предыдущих теориях. Кроме того, авторы отмечают, что добавление в расчеты влияния эффекта радиации также сокращает время, в течение которого экзопланета может оставаться достаточно горячей для того, чтобы буквально плавить камни. Следовательно, увеличивается вероятность того, что планетарная кора сохранит воду, которая затем может появиться на поверхности в жидком виде. А это одно из необходимых, по нашему мнению, условий для жизни.