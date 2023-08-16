YouTube начнет удалять ролики с вредными советами по лечению рака

YouTube объявил о своём решении удалять контент, который рекламирует «методы лечения рака, доказанные как вредные или неэффективные».

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По раздачу попадут и ролики, которые «отговаривают зрителей обращаться за профессиональной медицинской помощью».

Данное решение было принято в рамках попыток платформы бороться с медицинской дезинформацией, основываясь на опыте работы с ложью в таких темах, как COVID-19, вакцины и репродуктивное здоровье.

В своём блоге YouTube уточнил, что будет принимать меры как против вредных методов лечения, так и против тех, которые не проверены и предлагаются вместо широко признанных альтернатив.