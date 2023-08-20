Почему кошки любят делать массаж? Отвечают ученые

Почти каждый, кто держит дома кошку, хоть раз видел, как животное будто бы «делает массаж» — топчется передними лапами на одном месте. Иногда на своем хозяине, а иногда — на удобной лежанке перед тем, как устроиться спать. Но откуда появилась эта привычка и почему она свойственна кошкам?

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На данный момент ученые не могут сказать наверняка, но существует несколько теорий. Одна утверждает, что кошачий «массаж» помогает им распространить свой запах и создать ощущение комфорта: в лапах кошек находится много пахучих желез. Но гораздо большей популярностью пользуется другая гипотеза, которая полагает, что кошки подсознательно повторяют действия из своего детства — котята стимулируют поток молока из сосков мамы-кошки похожими движениями.

Однако подобные привычки наблюдаются только среди домашних кошек. Жизнь бок о бок с людьми серьезно влияет на их поведение: человек, сам того не замечая, часто поощряет определенные действия, будь то мурлыканье или мяуканье. Кошки постоянно, зачастую с рождения, находятся в человеческом обществе, из-за чего привычки, появившиеся в юном возрасте, переходят с ними во взрослую жизнь.